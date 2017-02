La voglia di vivere, l’urlo alla libertà di David Ego

Il cantautore lombardo ritorna in radio e sui principali digital store con un nuovo singolo

La Voglia di Vivere è un urlo alla libertà.

Viene esaltata in una metafora in cui il protagonista è un lupo.

Il lupo su questa terra lotta ogni giorno per sopravvivere resistendo con coraggio all’estinzione!

Tradizionalmente identificato come l’animale “cattivo” delle favole, ancor oggi il lupo viene perseguitato dall’uomo ed è riconosciuto come un pericolo da eliminare!

Un lupo è vittima di caccia e discriminazione, solo perché creatura e figlio di una natura diversa, quella che l’ha fatto nascere animale predatore con il bisogno di uccidere altri animali solo per sfamarsi e che lo rende comunque parte integrante di una catena alimentare che solo l’uomo ritiene di avere il titolo di spezzare!

Nella metafora il lupo è chi ha il diritto di rimanere sé stesso, di poter vivere a testa alta, senza paura e senza dover scappare o abbassare lo sguardo di fronte alle persecuzioni!

L’uomo è invece l’uomo nella sua sfumatura più cinica e grigia, creatore del sistema potere e denaro in cui il lupo viene visto solo come un ostacolo, un elemento scomodo e di disturbo!

Un lupo è chi in questo mondo vuole solo essere riconosciuto e accettato in quanto lupo, senza essere costretto a diventare per assurdo “cane” facendosi addomesticare e diventando il miglior amico del suo stesso persecutore.

In un mondo ideale dove tutti gli esseri viventi hanno pari dignità.

David Ego, nome di battesimo Davide Lazzarini, è un cantautore.

Nato e cresciuto in provincia di Varese, luogo nel quale ancora oggi vive la sua attività artistica, inizia il suo percorso musicale militando sin dall’età adolescenziale in diverse cover band, calcando palchi in tutta Italia ed interpretando brani di ogni genere.

Scrive però praticamente da sempre, per quello che lui sostiene essere il bisogno di comunicare, soprattutto con sé stesso!

Ha scritto oltre 300 canzoni, parole e musica, la gran parte rimaste nel cassetto.

Pubblica, dal 2008 al 2014, 3 album autoprodotti: “AlterEgo”, “Il mio mondo è qui” e “La strada dei sogni”. Partecipa a festival e concorsi in tutta Italia ottenendo premi e riconoscimenti con almeno 16 brani estratti da questi 3 album.

Nell’ottobre del 2015 firma il suo primo contratto discografico con la Ghiro Records di David Marchetti, con la quale l’intento è di promuovere un’idea musicale enorme, di un’identità artistica ben precisa cresciuta in dieci anni di voglia e bisogno di scrivere, di creatività, di grande amore per la musica, e che è solo all’inizio del suo sviluppo.

Nel 2016 pubblica il video “Istinto Animale” che lo vede protagonista in un brano rock passionale, potente ed energico con la modella e show girl Zara Morandini.

Contemporaneamente, all’inizio del 2016, si concretizza anche la formazione della band che lo accompagna durante tutta la promozione live del suo ambizioso progetto musicale, e che vede Gionata Berrini alla chitarra, Simone Orsina al basso, Francesco Facconi alle tastiere e Mattia Borrelli alla batteria.

Il 2017 lo vede ancora protagonista con la promozione del suo nuovo singolo dal titolo “La Voglia di vivere”, a cui seguirà l’album “Anno zero”.

