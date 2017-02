Klaus Docupil e Cyber Sun

In radio la “vision” di un amore cibernetico

Klaus Docupil, è un “DJ Producer” di Venezia. Nelle sue interviste, sottolinea sempre però, che prima di diventare DJ, rispettando quindi il lavoro di artisti e professionisti della consolle, è un musicista, ed è proprio quella parte di lui che gli permette di scrivere i suoi brani ed allargare le sue collaborazioni con diversi cantanti, componendo anche canzoni più pop e meno elettroniche. La sua anima da autore, gli permette quindi, di ampliare i suoi orizzonti.

Accetta ogni sfida musicale che gli da emozione. In questo modo, continua costantemente a muovere le sue note, anche in progetti paralleli al suo progetto elettro-pop e pop-dance.

Il 2017 inizia con il lancio del suo nuovo singolo: “Cyber Sun”,la sua “Vision” di un amore cibernetico.

“Cyber Sun”: un giorno Klaus viene abbagliato da un sole enorme e splendente, in un cielo senza nuvole, accecato dalla sua luce, ma non riscaldato dal suo calore. Così immagina ad un sole artificiale, qualcosa di “realmente sintetico”. Legge casualmente una frase sul web: “L’insieme del tutto è superiore alla somma delle parti che lo compongono”…

Klaus dice:<<Le nostre vite, sono in interazione tra loro, elementi vivi e non vivi, che se presi separatamente, non raggiungono quell’energia che invece avrebbero, quando sono in simbiosi…Come l’amore di due metà imperfette, che invece insieme, formano la perfezione…>>.

Approfondisce quindi il suo incontro con la cibernetica, cercando di studiare i suoi aspetti e le sue, a volte, contraddizioni. Rimasto affascinato scrive una storia all’interno di questo pensiero artificiale, tra anima e silicio.

Dice ancora:<<Ho compreso che la cibernetica studia i principi di funzionamento di tecnologie, in grado di simulare le funzioni di organismi viventi, restando comunque sintetici, senza l’anima. Ad esempio, se prendiamo l’organizzazione degli elementi in un sistema, l’interazione tra questi elementi, da all’insieme, un’energia che tali elementi non avrebbero se presi individualmente. Prendiamo un macchinario, un computer ad esempio, che possiede delle proprietà superiori a quelle della somma delle sue singole parti>>.

“Cyber Sun” è interpretato da Zeta, Lucia Zarantonello, la cui voce, in questo brano, riesce a dare quell’idea di “Cyber” che Klaus stava cercando.

La cover del singolo “Cyber Sun”, come le altre, è stata realizzata da un artista di fama internazionale: Matteo Ferretti. Klaus dice di lui:<<La mia non è solo una profonda stima nei confronti di una mente universale, che mi ha permesso di comprendere molte sfaccettature dell’universo, ma una forte e reale amicizia che ci lega ormai da tempo>>.

Per Klaus la cover di una canzone, non deve semplicemente essere un’immagine da apporre sulla copertina di un EP, ma deve essere un’opera d’arte. Quell’immagine deve trasmettere emozioni, proprio come fa la musica che rappresenta.

Klaus dice ancora:<<In un mondo tecnologico, dove le parole sono social net, dove il silicio diventa pelle e i sogni sono disegnati da impulsi elettrici, invece che essere trasportati dalle stelle, solo il sole scalderà le nostre tecno anime, nel luogo più freddo, dove nulla è come si vede e tutto si plasma intorno a noi… Proprio come nella realtà virtuale di un solo bacio…>>.

Uno dei suoi progetti più importanti che sta seguendo, è la collaborazione con l’agenzia di organizzazione eventi “Gink Events”, per la quale ha scritto la “Soundtrack” del format “La notte dei baci”: “The night of kisses”.

Continua a collaborare con i colleghi di sempre, ormai amici, sia per i video, che per le canzoni. Veri professionisti, i quali, gli danno ottimi consigli, necessari per crescere professionalmente. Si confrontano con le loro diverse visioni della musica, muovendosi così tra piattaforme sonore, stili e musicalità differenti. Michele Bonivento è ormai il suo compagno di viaggio in studio, il Goodwind Recording Studio, riuscendo a sintonizzarsi sulle stesse frequenze.

