JERÌ & BARSALI “Mezzanota” live project. Sabato 11 Febbraio ore 20.00 Fezzano – Porto Venere

Sabato 11 febbraio nuovo appuntamento con le serate di “Incontro d’autore” con degustazione al ristorante “O chi o a cà toa” di Fezzano (Via Paita 6, Porto Venere, SP). Protagonisti saranno Chiara Jerì, cantautrice “con l’anima sulle labbra” e Andrea Barsali, il sostegno, l’armonia, colui che rende possibile l’imprescindibile legame tra musica e parole. Numerosi i loro live su tutto il territorio nazionale dove propongono brani originali tratti dal loro ultimo album intitolato “Mezzanota” e altri brani tratti dall’ampio repertorio della canzone d’autore sapientemente riarrangiati da Barsali e reinterpretati da Chiara Jerì con la sua innata eleganza (Piero Ciampi, Fabrizio De André, Francesco De Gregori e tanti altri).

Il Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” si trova a due passi dal mare, nello splendido Golfo dei Poeti, a Fezzano, nel comune di Portovenere. La cucina è contraddistinta dalla fantasia e dall’estetica dei piatti dove è il mare a farla da padrone. Le ricette proposte rivisitano alimenti legati al territorio ed alla tradizione marina e contadina di questa parte di Liguria esaltandone profumi e sapori. Il posto ideale per essere sorpresi e conquistati dalla varietà delle atmosfere, dei profumi e dai gusti della Liguria come non te la aspetti!

Nel corso della cena, sarà possibile gustare le portate migliori del cuoco Giorgio Angelini, che vi delizierà con i suoi abbinamenti originali e la profonda cura con cui sceglie, esalta e propone i migliori sapori della cucina locale, in particolare il suo pesce. Prelibatezze e fantasie anche per la cucina vegetariana.

Tutte queste sorprese culinarie saranno inoltre annaffiate a mescita dal vino della casa, un Vermentino Ligure spinato.

Giorgio Angelini è un oste vulcanico ed appassionato, che si è dato l’obbiettivo di fare innamorare della cucina i suoi avventori. Un maestro negli abbinamenti coraggiosi e affascinanti, vi accoglie con gentilezza e desiderio di farvi scoprire i segreti della sua sapienza culinaria, che spiega con entusiasmo. Lo conoscerete come uno chef, lo saluterete come un amico. Un uomo fuori dagli schemi, che sa coniugare tradizione e sperimentazione esaltando il gusto, per regalarvi una serata che non ha eguali altrove, e di cui non saprete più fare a meno!

O chi o a cà toa

Via Paita 6, Fezzano di Portovenere (SP)

info e prenotazioni anche via sms: 3284688876

Webstore:

Mezzanota su CdBaby: http://cdbaby.com/cd/chiarajerieandreabarsali

iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/mezzanota/id728402157

Contatti:

www.facebook.com/MezzanotaChiaraJeriEAndreaBarsali

Top1 Communication :: Comunicazione :: Promozione :: Ufficio stampa Chiara Jerì e Andrea Barsali

e-mail: segreteria@top1communication.eu

web: www.top1communication.eu