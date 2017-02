Al via le selezioni per il Fringe Festival

Sei un attore, un regista, un operatore o un performer?

Hai una compagnia teatrale, un’associazione o una cooperativa?

Sei un teatro indipendente o una pro loco?

Vuoi dare vita a nuovi progetti teatrali nella tua città?

Fringe Italia® supporta il teatro italiano.

Se il contesto italiano è ricco di nuove proposte che non riescono ad avere il giusto spazio e riconoscimento, dal 2017 arrivano sulla scena nuove opportunità per le compagnie, i teatri e le produzioni indipendenti grazie a Fringe Italia® – da anni attiva sul territorio e a diretto contatto con i mondi teatrali internazionali – che, per agevolare le piccole e medie produzioni teatrali italiane e aiutarle a cresceresupportando così la scena teatrale “off”, ha deciso di mettere a disposizione il suo know how e una serie di servizi.

Vogliamo dare il massivo supporto al mondo del teatro e della performance e per questo, attraverso l’esperienza sul campo, abbiamo raccolto una serie di partner di eccellenza nel mondo della comunicazione, della diffusione e della promozione.

Un’offerta a 360° destinata a dare nuova linfa alle giovani – e meno giovani – leve del teatro italiano, offrendo agli iscritti, oltre alla diffusione degli spettacoli, servizi come la comunicazione o la strategia di marketing, passando per la creazione e l’assistenza di siti internet, campagne di comunicazione social e non solo, sviluppo reti insieme al tutoring per la partecipazione a fringe festival internazionali.

Una proposta destinata a tutti i protagonisti delle arti performative, attori singoli, compagnie, associazioni, ma anche teatri, cooperative e pro loco.

VUOI SAPERNE DI PIU’? FRINGEITALIA.IT