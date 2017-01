“Istinto” è l’album d’esordio dei Sensaction

(Cramps Music – Edel Distribuzioni)

Tanta maturità nel disco dei quattro giovani musicisti abruzzesi accomunati da un passato da “bimbo prodigio”

Suonano tutti fin dai primi anni di vita. Batterista, bassista e chitarrista classe ’94, tastierista classe ’91, dimostrano già una grande consapevolezza sul proprio strumento. Dal loro incontro nasce un progetto di stampo fusion, ricco di contaminazioni provenienti da jazz, pop, prog, rock e musica classica. Il loro primo disco ISTINTO è infatti ricco di una grande varietà di linguaggi musicali e offre brani per tutti i gusti, tutti scritti dal chitarrista Christian Mascetta. Nel disco figura anche Rosanna di Lisio (voce nel brano “My Good Friend”). Il titolo dell’album rappresenta l’emozione di fondo che spinge i quattro artisti in tutte le loro scelte musicali, a partire dalla creazione dei brani fino alla loro esecuzione. La filosofia alla base delle nove tracce incise consiste nel seguire la spontaneità e vedere dove porta, raccontare delle storie ma anche crearle in maniera estemporanea facendosi guidare dall’interplay. Ogni brano, in questo modo, è un racconto a sé. Un approccio che sente l’influenza del jazz, per poi fondersi con la ricerca di un sound definito tipico di pop, rock e prog. In questo gioca un ruolo fondamentale la differenza del background dei 4 musicisti, provenienti tutti da generi e ascolti diversi. La fusione delle loro culture da vita ad interessanti crossover che conferiscono un genere a sé ad ogni brano. Un’altra caratteristica fondamentale è la ricerca di incastri ritmici e armonici estremi in funzione di melodie molto cantabili, che permettono un’esecuzione molto naturale nonostante la complessità compositiva, senza perdere quindi la spontaneità.

Venerdì 10 Febbraio, ore 22.00 il concerto di presentazione ufficiale del disco al The Hostel di Chieti.

Il disco disponibile su I Tunes e sui principali Digital Store sarà presto acquistabile anche in formato Cd .

Alcuni cenni Biografici

Christian Mascetta è un chitarrista, compositore e arrangiatore. Inizia lo studio della chitarra all’età di 7 anni, e approfondisce gli studi con il M° Roberto Di Virgilio nel campo del blues, jazz, rock….e chitarra acustica, iniziando a lavorare anche in studio. Ha frequentato il corso di Chitarra Jazz al Conservatorio di Musica Luisa D’Annunzio di Pescara.

Pierfrancesco Speziale è un pianista polistrumentista, compositore e arrangiatore. Inizia lo studio del pianoforte all’età di 5 anni, e già nell’infanzia compone i suoi primi brani per pianoforte, che vengono trascritti dal suo Maestro Filippo Piselli. All’età di 12 anni comincia a frequentare i corsi di Pianoforte presso l’accademia Ars Musica di Guardiagrele. Nel 2014 conclude il decennio di studi tradizionali laureandosi in Pianoforte presso il Conservatorio Luisa D’Annunzio con il massimo dei voti, dopo un brillante percorso accademico.

Francesco D’Alessandro nasce a Pescara il 18 luglio 1994. All’età di 7 anni intraprende lo studio del basso elettrico iscrivendosi all’Accademia Musicale Pescarese sotto la guida del M° Maurizio Rolli frequentando anche corsi complementari come: armonia, composizione e arrangiamento moderno, ear training e musica d’insieme. Nel settembre 2007 consegue, presso il Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara, la Licenza Triennale di Solfeggio.

Michele Santoleri, nato a Chieti il 13/09/1994. All’età di 6 anni inizia un percorso autodidattico sulla batteria. Dall’anno successivo comincia un’intensa attività Live che non abbandonerà più. Nell’età infantile il suo primo approccio musicale avviene con i generi Prog, Rock e Pop, fino ad allargare i propri orizzonti musicali. Nell’età adolescenziale si iscrive presso il Conservatorio Musicale L. D’annunzio di Pescara (corso di Strumenti a Percussione). Collabora con i seguenti artisti: Giovanni Sollima, Roberto Molinelli, Pescara Modern Orchestra, Gio Di Tonno, Uli Jon Roth, Maurizio Solieri ed altri. Entra nella classifica “Top 30 Prog Sphere” con il disco “Clouds” del gruppo Fake Heroes. Lavora come session man in studio e live.

https://www.facebook.com/sensaction.band/

https://open.spotify.com/album/3iCKdkhlYIMBMwlDgrGGo6

https://itun.es/it/npjZgb

Press, radio, Tv Agency

DCOD Communication

promoradio@dcodcommunication.it

promostampa@dcocommunication.it