Francesca Monte Gianluca Tagliazucchi Duo. Viaggio nella musica Brasiliana. Giovedì 12 gennaio ore 22.30 Bra (Cuneo)

Grande serata di musica brasiliana, giovedì 12 gennaio 2017 presso lo Spyclub di Bra (Via Cuneo 125, ore 22, info 334/3097216, spyclub@alice.it) con il duo formato dalla cantante jazz Francesca Monte accompagnata al piano da Gianluca Tagliazucchi.

Accomunati da una lunga e profonda passione per Vinicius De Moraes, Monte e Tagliazucchi ripercorrono un viaggio musicale alla scoperta della musica brasiliana d’autore, della bossa nova e della musica popolare brasiliana.

Francesca Monte inizia a studiare recitazione all’età di 12 anni presso l’Accademia Teatrale G. Toselli di Cuneo per poi proseguire la propria formazione attoriale frequentando stage e seminari organizzati dalle maggiori scuole teatrali italiane.

Si è avvicinata al canto con lo studio della lirica per poi passare al jazz ed è laureata con lode presso il biennio superiore del Conservatorio F. Ghedini di Cuneo in vocalità afroamericana dove ha studiato, tra gli altri, coi Maestri Danila Satragno e Riccardo Zegna. Collabora con lo stesso Conservatorio come voce recitante e speaker in occasione di concerti ed eventi. Ha partecipato al Musical ‘Broadway Brodway’ diretto dal Maestro Giovanni Giannini che ha debuttato presso il Teatro Eliseo di Roma nella primavera del 2011. Insegna recitazione presso diverse istituzioni cuneesi, conduce laboratori e seminari di teatro e dizione presso scuole medie e superiori. È fondatrice della Palcoscenico – performing arts center, prima scuola d’arte in Cuneo, presso la quale tiene i corsi di canto moderno e teatro. Dal 2010 insegna presso la Fossano Fondazione Musica canto moderno, canto jazz e gestione del palcoscenico.

È stata per 2 volte finalista al premio Hystrio alla vocazione teatrale. È regista e interprete di alcuni recital di teatro e musica in collaborazione con musicisti tra cui Riccardo Fioravanti, Gianluca Tagliazucchi, Roberto Taufic e Matteo Negrin. Appassionata di musica brasiliana, canta da solista con alcune formazioni che propongono Bossa Nova e Musica Popolare Brasiliana. Nel 2013 ha registrato con Gianluca Tagliazucchi e Dado Sezzi il cd Saravà, Vinicius! dedicato al poeta e compositore Vinicius de Moraes.

Gianluca Tagliazucchi ha partecipato a vari festival e rassegne tra cui Montreux, Lago Maggiore, La Spezia, Genova, Acqui in Jazz, Siena Jazz, Ferrara, Nuoro, Susa Open Music, MITO Settembre Musica, Altitude Jazz di Briançon. Ha collaborato con: Lee Konitz, Harold Land, Tom Harrell, Charlie Mariano, Bill Watrous, Paul Jeffrey, Sheila Jordan, Cameron Brown, George Roberts, Dusko Gojkovic, Sangoma Everett, Tiziana Ghiglioni, Gianni Basso, Tullio De Piscopo Ed esercita una intensa attività didattica da molti anni.

