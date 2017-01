FEDERICO BONIFAZI TOLGA BILGIN DUO – 28 gennaio h21.30 Jazz Club Torino

Il pianista e compositore jazz Federico Bonifazi e il trombettista turco Tolga Bilgin sono i protagonisti del concerto in duo di sabato 28 gennaio presso il Torino Jazz Club, (Piazzale Valdo Fusi 1, ore 21.30). I due artisti animati da reciproca stima, si ritrovano in Italia dopo la fortunata tournée da poco conclusasi in Turchia e che ha ottenuto un notevole successo di pubblico e critica.

Alla ricerca continua di melodie e dialogo tra i due strumenti, oltre ad alcuni standard del repertorio jazz, in questa occasione il duo presenta il nuovo cd “You’ll see” registrato dal pianista umbro a New York con Jimmy Cobb, Eric Alexander, John Webber e prodotto dall’etichetta danese “SteepleChase Productions”.

Federico Bonifazi, considerato uno dei nuovi talenti della scena musicale italiana degli ultimi anni, ha all’attivo diverse esperienze e tour che lo hanno portato a suonare in Europa e negli Stati Uniti con grandi nomi del panorama jazz nazionale ed internazionale tra cui Philip Harper, John Webber, Jimmy Cobb, Billy Kaye, Joel Frahm, Eric Alexander, Peter Giron, Paul Jeffrey, Antoine Banville, Emanuele Cisi, Aldo Zunino, Furio di Castri e molti altri ancora. L’invito ricevuto ad esibirsi in Turchia è testimonianza del considerevole apprezzamento di cui gode il pianista umbro la cui musica racchiude in sé il giusto mix tra tradizione jazzistica internazionale e una creatività armonica di stampo moderno.

“You’ll see” è composto da brani originali frutto dell’estro compositivo del pianista umbro, scritte da Bonifazi appositamente per questo cd oltre ad un arrangiamento di un noto brano di Luigi Tenco, Vedrai Vedrai, totalmente ri-arrangiato e divenuto la “Title track” dell’album. Molti i richiami alla tradizione jazzistica internazionale da Coltrane a Bill Evans, ma anche alla musica colta con Chopin e Ravel. Bonifazi ha una facilità compositiva che gli permette il giusto equilibrio tra melodie cantabili e una fervida creatività armonica di stile moderno, a volte anche complessa.

Il CD “You’ll See” è disponibile su tutte le piattaforme digitali (Itunes, Amazon, ecc.) e nel classico formato fisico.

