NICCOLÒ BOLCHI esce il singolo “THE REMEDY”

Ora disponibile in digital download e sulle principali piattaforme di streaming,

presentato live in anteprima durante il tour con Stef Burns League e al Rock Aid con un’esaltante risposta da parte del pubblico, e subito al quarto posto della classifica dei singoli rock di Itunes.

Si tratta di un brano alternative rock, caratterizzato da un sound graffiante e potente con un testo semplice e diretto, che anticipa il suo album in uscita il prossimo anno.

Dopo le soddisfazioni raccolte come autore, infatti, Niccolò Bolchi ha deciso di lavorare al suo progetto solista. Combinando la sua grande passione per il rock dei primi anni 2000 alla scrittura pop contemporanea, in circa sei mesi nasce “Away From Home”.

“E’ un disco rock internazionale in cui fotografo la realtà in maniera sincera, mi sono ispirato a fatti realmente accaduti nella mia vita, senza dover ricorrere all’invenzione di storie o situazioni – racconta Niccolò – ogni canzone è stata scritta prendendo il tempo necessario, senza mai forzare il cuore. E’ un album sofferto, c’è rabbia, amore, malinconia e tanta speranza..”



Guarda il teaser The Remedy