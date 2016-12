Fedrico Bonifazi con Jct Big Band 22 dic. 2016 ore 21.30 Torino Jazz Club

Federico Bonifazi, giovedì 22 dicembre 2016, si esibirà al pianoforte della JcT Big Band, l’orchestra resident del Jazz Club di Torino, diretta dal Maestro Valerio Signetto in occasione del concerto di Natale (Via S.Francesco Da Paola ang. Via Giolitti, Piazzale Valdo Fusi, ore 21.30). Possibilità, come sempre, di prenotare per il “Dinner in Jazz” (tavolo per cena e spettacolo) lasciando un messaggio allo 011.882939 o sul form apposito del sito internet www.jazzclub.torino.it

La big band, diretta da Valerio Signetto, nata come laboratorio musicale nell’ambito del progetto “Musiche dal vivo nelle Alpi Latine”, nel 2013 prende il nome di JcT big band. Divenuta nel corso degli anni la band ufficiale del Jazz Club Torino, è punto di riferimento dei giovani musicisti della città. Tra i suoi membri può vantare musicisti di talento che si stanno affermando nel settore sia in qualità di solisti sia in varie formazioni jazzistiche. Tra questi, il pianista e compositore Federico Bonifazi, splendida realtà del panorama jazz italiano, che ha recentemente registrato a New York un cd con Eric Alexander al sax tenore, tra i più importanti solisti dell’ultimo decennio; e due mostri sacri del top jazz di tutti i tempi John Webber al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria, musicisti con un enorme sensibilità, esperienza e di fama mondiale. Bonifazi, dopo gli studi classici svolti in Umbria, si è diplomato nel 2007 a Parigi nella American School of Modern Music (Filiale della Berklee College of Music di Boston) in pianoforte Jazz, composizione ed arrangiamento. Nel 2011 e 2012 la prestigiosa rivista Musica Jazz lo cita come uno dei pianisti emergenti più interessanti a livello nazionale.

Il programma della Big Band prevede un excursus cronologico della letteratura sviluppata nel Novecento per le formazioni di questo tipo, dagli anni 30 fino ad oggi, toccando vari generi musicali, dallo swing, al jazz, ai ritmi sudamericani, alla rielaborazione di temi noti alla maggior parte del pubblico e proponendo così sia il repertorio originale, sia arrangiamenti per la big band.

Alla direzione della Big Band, Valerio Signetto, diplomato in Clarinetto e in Musica Jazz al Conservatorio G.Verdi di Torino. Al suo attivo ha numerose collaborazioni artistiche, tra queste l’Orchestra i Filarmonici di Torino, l’Orchestra Accademia Corale Stefano Tempia, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, la Filarmonica 900, l’Orchestra RAI, l’Orchestra Sinfonica Italiana, la Torino Jazz Orchestra di Gianni Basso, con partecipazione a rassegne e festival internazionali suonando con Tony Scott, Alvin Queen, Dusko Goykovich, Benny Bailey, Lee Konitz, Toots Thielemans, Ernie Wilkins, Johnny Griffin, Franco Cerri, Dado Moroni, Slide Hampton, Phil Woods, Tullio De Piscopo, Dee Dee Bridgewater, Diane Schuur, Roberta Gambarini. Componente del Sestetto Renacero’ (musiche di Astor Piazzolla) con il quale ha partecipato a numerosi concerti per l’Unione Musicale, Piemonte in Musica e Agimus in diverse città Italiane. Numerose le sue partecipazione a trasmissioni televisive sia in R.A.I. sia in Mediaset e incisioni discografiche con: Torino Jazz Orchestra, The Italian Sax Ensemble, I Filarmonici di Torino , G.Basso Big Band , A. Mancinelli , At Lazy River Big Band, Jazz Studio Orchestra , Sestetto Renacerò.

