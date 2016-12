AGRADO: in esclusiva su iTunes il nuovo album “GULASH” pre-order dal 9 gennaio 2017

A cinque anni di distanza da “Rumore Bianco” l’album d’esordio della rock band italiana, tornano gli Agrado con il nuovo album “Gulash” (Boxtune/Believe Digital).

Il nuovo album, che uscirà verso metà gennaio è stato registrato a “La Casagrado” studio di registrazione della band, mentre il master del disco è stato curato da Marco D’Agostino al 96khz di Milano tra i suoi lavori troviamo: Dear Jack – Mezzo Respiro, Modà – Passione Maledetta, Annalisa – Splende e molti altri.

L’album “Gulash” sarà disponibile in esclusiva in pre-order su iTunes a partire dal 9 gennaio, mentre il 27 gennaio sarà disponibile in tutti i migliori digital store e conterrà al suo interno dieci brani inediti.

A fare da apripista al nuovo album, è stato il singolo “Bon Ton” (Aereostella/Pirames) uscito lo scorso maggio, il video del brano (link disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=qOvOirKb5EE) è stato girato all’interno del famoso locale Rock’n’Roll Club, con la partecipazione speciale della showgirl americana Justine Mattera.

