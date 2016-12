Francesco Masci in arte Dicky Dog, classe ’92, nuovo volto della scena hip hop romana, si presenta con il mixtape Missione Impossibile, dai prossimi giorni disponibile in download gratuito.

Si avvicina giovanissimo alla cultura hip-hop che, oltre ad aiutarlo ad uscire da una crisi profonda, gli dà occasione di incontrare il suo attuale team di lavoro. Il produttore T-Boss, positivamente colpito dalla sua timbrica vocale e dalla determinazione che lo contraddistingue, decide di aiutarlo producendogli alcune basi. I primi testi lasciano un po’ a desiderare, da qui ironicamente nasce il nome Dicky Dog, ma con la giusta tenacia e costanza Francesco riesce a realizzare il suo primo Mixtape.

Al momento non possiamo ancora dire molto, ma Dicky Dog sta lavorando al suo progetto inedito ed è in studio proprio in questo periodo per registrare i primi brani. In attesa del primo album ufficiale in arrivo il prossimo anno, anticipato a breve dal singolo Gioco D’Azzardo, contenuto nel Mixtape “MISSIONE IMPOSSIBILE”.

“Finalmente il progetto sta cominciando a prendere forma e tra non molto potrete ascoltare qualcosa. Questo per me è stato un anno pieno di novità e cambiamenti, che ho cercato di raccontare con la mia musica, e che prenderanno forma nel 2017. – racconta Dicky Dog – Nel frattempo arriva un mixtape, il mio biglietto da visita, in attesa delle novità. Spero vi piaccia”.

Francesco Masci, in arte Dicky Dog, classe ‘92. All’età di 9 anni i suoi genitori si separano, inizia così a vivere un’infanzia difficile traslocando di casa in casa, con difficoltà anche nell’ambito scolastico. La musica gli procura una via d’uscita. Si avvicina alla cultura hip-hop, così inizia a girare club e concorsi dove si mette in gioco, incontra T-Boss con cui inizia una collaborazione che lo porta alla realizzazione dei primi brani. In attesa della realizzazione di un album di inediti, esce il mixtape Missione Impossibile, anticipato dal brano Gioco d’azzardo (featuring Alessio Di Palma).